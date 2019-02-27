Трамп «лично одобрил» кибератаку против России, сообщили СМИ

По оценке телеканала, что данная кибератака стала "самым агрессивным из известных на данный момент шагов администрации Трампа по борьбе с российским вмешательством выборы".

Ранее газета Washington Post сообщила, что киберкомандование вооруженных сил США во время промежуточных выборов 2018 года блокировало доступ петербургского "Агентства интернет-исследований" к интернету. По словам источников газеты, это было частью первой наступательной киберкампании против России, направленной на предотвращение ее предполагаемых "попыток вмешаться в американские выборы".

Источники телеканала сообщили, что киберкомандование ВС США провело атаку, использовав разведданные американского Агентства национальной безопасности , в результате чего российское "Агентство интернет-исследований" якобы оказалось отрезанным от интернета за несколько часов до промежуточных выборов 2018 года. После этого, как заявили источники телеканала, "Агентство интернет-исследований" не имело доступа к интернету еще в течение следующих нескольких дней.

Белый дом отказался давать официальные комментарии относительно информации, предоставленной телеканалом. Представитель киберкомандования ВС США заявил, что ведомство "продолжит работать в рамках общеправительственного усилия по защите (американских — ред.) выборов и демократических институтов от иностранного пагубного влияния".

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров , говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее представители США заявляли, что Россия и Китай продолжают попытки вмешательства в выборы в США. Москва и Пекин отвергают эти обвинения.