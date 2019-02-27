Президент США Дональд Трамп "лично одобрил" кибератаку военных США против российского "Агентства интернет-исследований" во время промежуточных выборов 2018 года, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.
По оценке телеканала, что данная кибератака стала "самым агрессивным из известных на данный момент шагов администрации Трампа по борьбе с российским вмешательством выборы".
Ранее газета Washington Post сообщила, что киберкомандование вооруженных сил США во время промежуточных выборов 2018 года блокировало доступ петербургского "Агентства интернет-исследований" к интернету. По словам источников газеты, это было частью первой наступательной киберкампании против России, направленной на предотвращение ее предполагаемых "попыток вмешаться в американские выборы".
Источники телеканала сообщили, что киберкомандование ВС США провело атаку, использовав разведданные американского Агентства национальной безопасности, в результате чего российское "Агентство интернет-исследований" якобы оказалось отрезанным от интернета за несколько часов до промежуточных выборов 2018 года. После этого, как заявили источники телеканала, "Агентство интернет-исследований" не имело доступа к интернету еще в течение следующих нескольких дней.
Белый дом отказался давать официальные комментарии относительно информации, предоставленной телеканалом. Представитель киберкомандования ВС США заявил, что ведомство "продолжит работать в рамках общеправительственного усилия по защите (американских — ред.) выборов и демократических институтов от иностранного пагубного влияния".
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Ранее представители США заявляли, что Россия и Китай продолжают попытки вмешательства в выборы в США. Москва и Пекин отвергают эти обвинения.