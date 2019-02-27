Небензя назвал Гуаидо «самозванцем с улицы»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совбезе напомнил собравшимся историю развития конфликта в Венесуэле , назвав "самозванцем с улицы" спикера парламента Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя временным президентом.

"Для тех, кто отвлекался, я кратко напомню содержание предыдущих серий. В независимой латиноамериканской стране нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом страны и сразу же через несколько минут был признан США", — начал Небензя.

"Европейские страны и ряд латиноамериканских стран, поколебавшись, также признали этого субъекта президентом. Легитимный же лидер страны Николас Мадуро , по мнению этой группы стран, победил на выборах прошлой весной нечестно, поскольку оппозиция их бойкотировала", — добавил российский постпред.

Небензя продолжил ироничное описание, заявив, что факт "науськивания" Вашингтоном "лидеров оппозиции с данного голосовании сняться, естественно, не афишируется". "Я думаю, что те, кто сейчас здесь рассуждает о конституционном процессе и законности власти Гуаидо на основе венесуэльской конституции, понимают, что звучат лицемерно и юридически ничтожно, да и просто смешно", — добавил российский дипломат.

"То, что мы наблюдаем — это надругательство над законом и конституционным правом. Неужели вам не стыдно это говорить? Неужели вы не осознаете, что это и так всем понятно? Ни один уважающий себя юрист или суд не подписался бы под этой насмешкой и пренебрежением к праву как таковому? Почитайте хотя бы правовые заключения Бундестага Германии, его юридической службы. Там все об этом сказано", — предложил глава российской миссии.

Постпред отметил, что "параллельно раздаются вопли и стенания об ужасающей экономической ситуации в Венесуэле, голодающих гражданах, галопирующих ценах и так далее".

"Обывателю внушают, что Венесуэлу надо спасать любой ценой ради ее же граждан. Тот факт, что в отношении данной страны с 2013 года действуют американские санкции, которые во многом являются причиной нынешней экономической ситуации в стране, разумеется, замалчивается. О том, что общий ущерб экономике страны от санкций оценивается в 345 миллиарда долларов, разумеется, тоже ни слова", — заключил Небензя.

В Венесуэле более месяца продолжается политический кризис. Массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро начались 21 января — спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.