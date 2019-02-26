Гуаидо грозит до 30 лет тюрьмы, заявил венесуэльский судья

Лидеру оппозиции Хуану Гуаидо может грозить до 30 лет тюрьмы из-за нарушения запрета на выезд из Венесуэлы , сообщил РИА Новости заместитель судьи конституционной палаты Верховного суда страны Хуан Карлос Вальдес.

"Он лицо, скрывающееся от правосудия. Что происходит с беглецами, которые снова въезжают в страну и власти их обнаруживают? Они должны быть схвачены и направлены в тюрьму… Он может получить 30 лет", — сказал собеседник агентства, добавив, что предложение об обвинении и степени наказания будет определять прокурор.

По словам заместителя судьи, прокуратура в настоящее время анализирует, какие преступления могут быть вменены ему в вину.

Гуаидо 22 февраля сумел добраться до колумбийской Кукуты, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы. Он заявил, что намерен вернуться на родину из Колумбии на этой неделе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиционер, провозгласивший себя главой государства, должен предстать перед судом после возвращения из Колумбии.

Спикер Национальной ассамблеи Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.