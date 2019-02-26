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Кортеж Порошенко чуть не застрял посреди разбитой дороги под Львовом 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Facebook
Мэр Червонограда Андрей Залевский опубликовал в Facebook видео, на котором кортеж президента Украины Петра Порошенко с трудом пробирается по разбитой дороги во Львовской области.
На кадрах видно, как первый из правительственных автомобилей в кортеже тормозит из-за ям на дороге. Остальные машины вынуждены последовать его примеру. В итоге на дороге образовался "хвост" из автомобилей, которым приходится медленно передвигаться и объезжать пробоины.
Жители Львовской области уже не раз жаловались на состояние дорог. Так, на прошлой неделе они устроили очередную акцию против "тотального бездорожья в городе" — участники надели маски чиновников, облили краской выбоины на дорогах и положили туда шарики с водой, которые символизируют асфальт.
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