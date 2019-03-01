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Украина может потерять «безвиз» 

News.ru + ещё 31 55 минут назад
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Отмена нормы об уголовной ответственности государственных служащих за незаконное обогащение может привести к серьёзным последствиям для Украины, считают в международной организации Transparency International. После подобного решения Конституционного суда безвизовый режим с Европейским союзом и финансирование от Международного валютного фонда могут быть приостановлены.
В этом случае появятся дополнительные препятствия для развития экономики государства.
«Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, а верховенство права должно быть восстановлено», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы организации.
Ранее News.ru писал, что Евросоюз выразил обеспокоенность решением Конституционного суда этой страны об исключении из уголовного законодательства статьи о незаконном обогащении. КС государства признал статью о незаконном обогащении не соответствующей принципам верховенства права и презумпции невиновности. Фракция «Блок Петра Порошенко» не поддержала позицию суда и предложила вернуть её в Уголовный кодекс.
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В мире , Украина , ЕС , Международный валютный фонд , ИТАР-ТАСС
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