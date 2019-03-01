Украина может потерять «безвиз»

Отмена нормы об уголовной ответственности государственных служащих за незаконное обогащение может привести к серьёзным последствиям для Украины , считают в международной организации Transparency International. После подобного решения Конституционного суда безвизовый режим с Европейским союзом и финансирование от Международного валютного фонда могут быть приостановлены.

В этом случае появятся дополнительные препятствия для развития экономики государства.

«Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, а верховенство права должно быть восстановлено», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Ранее News.ru писал, что Евросоюз выразил обеспокоенность решением Конституционного суда этой страны об исключении из уголовного законодательства статьи о незаконном обогащении. КС государства признал статью о незаконном обогащении не соответствующей принципам верховенства права и презумпции невиновности. Фракция «Блок Петра Порошенко» не поддержала позицию суда и предложила вернуть её в Уголовный кодекс.