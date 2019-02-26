И снова нет: украинская группа отказалась от «Евровидения»

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Украинская группа объявила об отказе от участия в «Евровидении» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Украинская группа Freedom Jazz, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение», отказалась ехать на конкурс.
«Только что мы получили звонок от НОТУ (Национальной общественной телекомпании Украины) и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019», — сообщили музыканты на страницы группы в Instagram.
Члены коллектива отметили, что, возможно, примут участие в национальном отборе в другой раз, а сейчас они хотят сосредоточиться на организации европейского тура.
Зеленский отреагировал на ситуацию вокруг Maruv
Группу Freedom Jazz пригласили участвовать в «Евровидении» после того, как певица Maruv, занявшая первое место в национальном отборе, отказалась подписать контракт с НОТУ из-за политизированности некоторых его пунктов.
В мире , Видео , Украина
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