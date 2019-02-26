Потери Сбербанка, ограничения для россиян и другие события дня

На Украине потребовали импичмента Порошенко
На Украине начата процедура импичмента президента страны Петра Порошенко.
Грудинина лишили мандата
Претендовавший на пост президента России коммунист Павел Грудинин лишен депутатского мандата.
Песков прокомментировал стажировку дочери
Елизавета Пескова — «обычная студентка», а ее стажировка в Европарламенте — «обычная практика».
Савченко назвала имя нового президента Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала вероятного победителя президентских выборов на Украине.
В Крыму готовили масштабное кровопролитие
Событиям, ознаменовавшим начало Крымской весны, исполнилось пять лет. В этот день «Меджлис крымско-татарского народа» устроил митинг, который, казалось, должен был положить конец надеждам населения Крыма на воссоединение с Россией.
Сбербанк потерял миллиарды
Ошибки искусственного интеллекта лишили Сбербанк миллиардов рублей.
Банки введут ограничения для россиян
Депутаты Госдумы собираются принять законопроект, согласно которому банкам будет запрещено выдавать кредиты клиентам, в случае если месячный платёж будет превышать 50% семейного дохода.
Силуанов не исключил подорожания жилья
Переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к временному небольшому росту цен, заявил министр финансов.
Раскрыты результаты вскрытия Малашенко
Испанская полиция не обнаружила криминальной составляющей в смерти политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко, который накануне был обнаружен повешенным в своем доме в Андалусии.
Пошел на попятную? Серебряков раскаялся
Народный артист Алексей Серебряков выразил надежду, что его критические высказывания о России не помешают ему и дальше сниматься в отечественном кино.