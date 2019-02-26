Забег переводчика Ким Чен Ына сделал из него звезду

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Забег не поспевшего за Ким Чен Ыном переводчика сделал из него звезду 

Lenta.ru + ещё 1 53 минуты назад
Переводчик лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прославился благодаря короткому забегу, устроенному им на вокзале Донг-Данг во Вьетнаме, куда глава республики прибыл для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Переводчик замешкался на выходе из вагона, в то время как Ким Чен Ын двинулся по трапу к встречающим. Увидев, что лидер КНДР начал жать руки вьетнамским партнерам, переводчик за секунду преодолел расстояние в несколько метров и встал рядом с ним.
Забег переводчика показали по телевидению, фрагмент эфира разместил в Twitter журналист-фрилансер из Южной Кореи.
«Когда фразу run for your life (спасайся) стоит трактовать буквально», — иронизирует американка Марта Хауэлл (Martha Howell).
«А вы думали, что телохранители Кима быстрые», — шутит корреспондентка BBC в Сеуле Лаура Биккер (Laura Bicker).
Глава бюро Reuters в Ханое Джеймс Пирсон (James Pearson) констатировал, что переводчик тратит свои таланты впустую, тогда как он достоин места в олимпийской сборной страны.
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В мире , Видео , Чен Ким , Дональд Трамп , Вьетнам , КНДР , США
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