Порошенко выдвинул России новое обвинение

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Порошенко обвинил Россию в кибератаках на сайт ЦИК Украины 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, что 24 и 25 февраля сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подвергся кибератакам, в которых он обвинил РФ, при этом глава государства не привел никаких доказательств.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что серверы Центральной избирательной комиссии будут защищены от кибератак во время президентских выборов.
"В СНБО разработаны механизмы защиты совместно с департаментом информационной безопасности Службы безопасности Украины, полицией по киберзащите Центральной избирательной комиссии совместно с нашими американскими партнерами. Потому что вчера и позавчера (24 и 25 февраля. — Прим. ред.) произошли DdoS-атаки со стороны РФ", — заявил Порошенко на встрече с представителями IT-сектора. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
На Украине 31 марта пройдут президентские выборы. На пост президента Украины претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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В мире , Видео , Украина , Александр Турчинов , Петр Порошенко , СБУ , Центризбирком России
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