Порошенко выдвинул России новое обвинение

Порошенко обвинил Россию в кибератаках на сайт ЦИК Украины

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что серверы Центральной избирательной комиссии будут защищены от кибератак во время президентских выборов.

"В СНБО разработаны механизмы защиты совместно с департаментом информационной безопасности Службы безопасности Украины, полицией по киберзащите Центральной избирательной комиссии совместно с нашими американскими партнерами. Потому что вчера и позавчера (24 и 25 февраля. — Прим. ред.) произошли DdoS-атаки со стороны РФ", — заявил Порошенко на встрече с представителями IT-сектора. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

На Украине 31 марта пройдут президентские выборы. На пост президента Украины претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.