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Белоруссия похвалила курс Украины 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Instagram
Замглавы МИД Белоруссии Андрей Евдоченко заявил, что для республики важны не только экономические, но и политические отношения с Украиной. Его слова приводит сайт Львовской областной администрации.
«Украина — братская страна и наш сосед. Вы идете в правильном направлении», — заявил Евдоченко на встрече с заместителем председателя администрации украинского региона.
Замглавы белорусского МИД подчеркнул, что для Минска Киев является вторым по важности торговым партнером, сотрудничество с которым планируется развивать и дальше.
В сентябре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился укрепить границу с Украиной, поскольку с территории этой страны, по его словам, идет большой поток бандитов с оружием. «Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — подчеркнул белорусский лидер.
Спустя месяц глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что информация о потоке оружия с Украины в Белоруссию не соответствует действительности, а риторика Лукашенко могла быть продиктована «большим денежным траншем» из России.
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В мире , Украина , Андрей Евдоченко , Александр Лукашенко , МИД
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