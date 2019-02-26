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Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца США в Одессе 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер провели встречу в Одессе, куда прибыл эсминец Donald Cook ВМС США. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации главы государства.
"Президент Петр Порошенко в Одессе посетил эсминец Donald Cook ВМС США, где провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером", — проинформировали в администрации.
Президент в ходе встречи заявил, что американские партнеры Украины "увеличили военное присутствие в Черном море" по просьбе Киева. Этот шаг он назвал ответом на "акт агрессии против украинских кораблей".
В свою очередь Волкер пообещал, что США "будут всегда стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии". По его словам, США таким образом поддержали свободу судоходства.
Ракетный эсминец Военно-морских сил США Donald Cook прибыл в Одесский морской торговый порт накануне и пробудет там до 27 февраля.
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Комментарии
В мире , Армия , Украина , Петр Порошенко , Курт Волкер , Администрация Президента РФ , Госдеп США , США
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