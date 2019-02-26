Депутат Рады раскрыл стоимость голосов избирателей на Украине

Кандидаты в президенты Украины организовывают подкуп избирателей под видом подписания договоров на агитацию, заявил депутат Верховной разы и член коллегии МВД Антон Геращенко. По его словам, на выборах будут применяться «самые изощрённые, популярные и эффективные виды фальсификаций».

Покупка голосов избирателей станет одним из основных методов грязных технологий, отметил он.

«Пять тысяч гривен на покупку одного избирателя. Частями. Первые выплаты были сделаны ещё в декабре, по пятьсот, по тысяче гривен. Затем — перед первым туром, между первым и вторым туром и после второго тура», — цитирует Геращенко издание «Гордон».

Он уточнил, что речь идет «об агитаторе, который должен привести с собой 15 избирателей».

Таким образом, подсчитал депутат, на условных 3 млн избирателей предстоит потратить 15 млрд гривен. Их, подчеркнул Геращенко, «придётся как-то возвращать». И делать это будут в ущерб народу Украины, выразил уверенность он.