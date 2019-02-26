Восстание на Гаити: Трамп проиграл Путину (CIIC, Китай)

15 февраля около 200 жителей Гаити вышли на улицы Порт-о-Пренса в знак протеста против того, что их правительство присвоило себе огромные суммы, принадлежащие совместному с Венесуэлой фонду «Петрокариб» (Petrocaribe). Демонстранты требовали отставки президента Жовенеля Моиза, поджигали флаги США , кричали: «Долой американцев, да здравствует Путин!», призывая Россию помочь им выйти из общенационального кризиса.

Латинская Америка считается владениями США, с чем Гаити категорически не согласна, в стране развернулось антиамериканское движение, участники которого просят о помощи Россию. Почему так происходит? Посмотрим, какую политику США проводят на Гаити.

В соответствии с «доктриной Монро», появившейся в 1823 году, провозглашался принцип «Америка для американцев», таким образом Европе предоставлялось разворачивать сферу своего влияния на европейском континенте, а США — сделать Латинскую Америку своей «вотчиной». Именно на территорию Латинской Америки чаще всего вторгалась армия США. После распада биполярного мира, геополитический статус Латинской Америки и привычка американцев применять там силу остался неизменным, а после завершения холодной войны целиком сосредоточилось на Гаити. Народ этой страны ненавидит американцев, и видит в избранном президенте Жовенеле Моизе ставленника США. За последнее время народ Гаити обнищал и пережил эпидемию холеры, из-за чего затаил в душе недовольство которое теперь нашло выход наружу.

Негодование у местных жителей вызывает миграционная политика, проводимая Соединенными Штатами. 20 ноября 2017 года Министерство внутренней безопасности США объявило о прекращении действия временных мер защиты в отношении 60 тысяч мигрантов с Гаити, которым теперь надлежало вернуться на родину не позднее, чем через 18 месяцев. США предоставили убежище для пострадавших в результате сильного землетрясения, произошедшего на Гаити в 2010 году, мигрантам разрешили оставаться в стране и работать даже после истечения их визы. Им также предоставлялась возможность получит американскую визу или продлить вид на жительство. Такие меры должны были действовать вплоть до 22 июля 2019 года. Но уже 17 января Трамп заявил о том, что мигранты с Гаити больше не могут иметь рабочие визы для низкоквалифицированных работников. Министерство внутренней безопасности США объявило об изменении в визовой политике 18 января. За неделю до этого, Трамп назвал Гаити «навозной кучей». В одном из документов Министерства внутренней безопасности значилось, что аннулирование более 80 виз категории H-2A и H-2B, выданных гражданам Гаити, связано с «участившимися случаями мошенничества» и «истечением их срока». Это и заставило жителей Гаити возненавидеть Соединенные Штаты.

В прошлом году между Россией и США не раз происходили столкновения на международной арене, поэтому образ «непреклонного» Путина, «стойкого» противника США, врезался в сознание жителей Гаити. Они видят в России силу, мощь и порядок. Готова ли Россия протянуть руку помощи гаитянам? Ответ на этот вопрос Кремль еще не дал.