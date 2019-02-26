Соратники Порошенко высмеяли Тимошенко и идею об импичменте

Сторонники действующего президента Украины назвали смешной перспективы его импичмента, о котором заявила лидер партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Алексей Гончаренко высказал мнение, что за месяц до выборов это лишено логики.

По его словам, в ближайшее время решение о полномочиях украинского лидера примут жители страны.

«За 30 дней до выборов предлагать провести процедуру импичмента — это очень весело и смешно. Хоть кто-то понимает, в чём здесь смысл? Через 30 дней украинцы скажут, кто будет следующим президентом», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Предложение Тимошенко депутат назвал истерикой, связанной с переживаниями «за потерю тех рейтингов, которые были, поскольку, по последним данным, она не выходит во второй тур».

Как ранее сообщал News.ru, Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко после того, как был опубликован результат журналистского расследования о крупных хищениях в армии. При этом соцопросы свидетельствуют о том, что действующий глава государства обошёл её в рейтинге кандидатов. Однако лидирует в списке шоумен Владимир Зеленский

Выборы президента намечены на Украине на 31 марта.