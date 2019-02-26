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Соратники Порошенко высмеяли Тимошенко и идею об импичменте 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сторонники действующего президента Украины назвали смешной перспективы его импичмента, о котором заявила лидер партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Алексей Гончаренко высказал мнение, что за месяц до выборов это лишено логики.
По его словам, в ближайшее время решение о полномочиях украинского лидера примут жители страны.
«За 30 дней до выборов предлагать провести процедуру импичмента — это очень весело и смешно. Хоть кто-то понимает, в чём здесь смысл? Через 30 дней украинцы скажут, кто будет следующим президентом», — цитирует Гончаренко РИА Новости.
Предложение Тимошенко депутат назвал истерикой, связанной с переживаниями «за потерю тех рейтингов, которые были, поскольку, по последним данным, она не выходит во второй тур».
Как ранее сообщал News.ru, Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко после того, как был опубликован результат журналистского расследования о крупных хищениях в армии. При этом соцопросы свидетельствуют о том, что действующий глава государства обошёл её в рейтинге кандидатов. Однако лидирует в списке шоумен Владимир Зеленский.
Выборы президента намечены на Украине на 31 марта.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Алексей Гончаренко , Верховная Рада , РИА Новости
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