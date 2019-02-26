Скандал на Украине вызвала публикация данных о контрабанде запчастей для военной техники ВСУ. Кандидат в президенты страны Владимир Зеленский обвинил действующую администрацию в том, что она зарабатывает деньги на крови украинцев.
Владимир Зеленский понял смысл одного из предвыборных лозунгов Петра Порошенко. Кандидат в президенты Украины интерпретирует его следующим образом: разворовать армию и искусственно разделить людей языком.
Вспомнил Зеленский и о другом лозунге действующего лидера: "Кандидатов много, президент один". Он согласился с Порошенко в первой части высказывания, подчеркнув: из этого множества украинцы выберут кого угодно, только не нынешнего президента.
Комментируя сообщения о контрабанде запчастей для военной техники, Зеленский обвинил украинские власти в заработках на крови. "Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. То есть бывшие в употреблении запчасти в обмен на жизни наших солдат — можно, конфеты — можно, а Maruv — нельзя", — заявил он в видеообращении.
Комментарий Зеленского относится к обнародованным данным о масштабных хищениях в украинской армии. Как установило следствие, с 2016 года некоторые чиновники продавали оборонным предприятиям контрабандные запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Сумма сделок — около 250 миллионов гривен, или более девяти миллионов долларов, передает ТАСС. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после публикации скандальных данных заявила, что необходимо начать процедуру импичмента действующего президента.
Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. В списке — 44 кандидата. По данным опросов, на первом месте находится Владимир Зеленский, на втором — Петр Порошенко. Третью строчку занимает Юлия Тимошенко.