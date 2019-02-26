Зеленский обвинил кровавого Порошенко в воровстве

Скандал на Украине вызвала публикация данных о контрабанде запчастей для военной техники ВСУ. Кандидат в президенты страны Владимир Зеленский обвинил действующую администрацию в том, что она зарабатывает деньги на крови украинцев.

Владимир Зеленский понял смысл одного из предвыборных лозунгов Петра Порошенко . Кандидат в президенты Украины интерпретирует его следующим образом: разворовать армию и искусственно разделить людей языком.

Вспомнил Зеленский и о другом лозунге действующего лидера: "Кандидатов много, президент один". Он согласился с Порошенко в первой части высказывания, подчеркнув: из этого множества украинцы выберут кого угодно, только не нынешнего президента.

Комментируя сообщения о контрабанде запчастей для военной техники, Зеленский обвинил украинские власти в заработках на крови. "Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. То есть бывшие в употреблении запчасти в обмен на жизни наших солдат — можно, конфеты — можно, а Maruv — нельзя", — заявил он в видеообращении.

Комментарий Зеленского относится к обнародованным данным о масштабных хищениях в украинской армии. Как установило следствие, с 2016 года некоторые чиновники продавали оборонным предприятиям контрабандные запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Сумма сделок — около 250 миллионов гривен, или более девяти миллионов долларов, передает ТАСС . Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после публикации скандальных данных заявила, что необходимо начать процедуру импичмента действующего президента.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. В списке — 44 кандидата. По данным опросов, на первом месте находится Владимир Зеленский, на втором — Петр Порошенко. Третью строчку занимает Юлия Тимошенко.