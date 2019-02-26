Зеленский отреагировал на ситуацию вокруг Maruv

Зеленский высказался о ситуации вокруг «Евровидения» на Украине

Кандидат на пост президента Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с певицей Maruv, которая стала победительницей национального отбора на конкурс «Евровидение». После победы Maruv в национальном отборе украинские политики и общественные деятели призвали не пускать ее на конкурс из-за того, что певица гастролирует по России «То есть контрабанду из России — можно, б/у запчасти в обмен на жизни наших солдат — можно, конфеты — можно, а Maruv — нельзя. И сейчас я понял, что такое ''армия, язык, вера'' — разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет», — написал Зеленский в Facebook. Накануне Maruv отказалась подписывать контракт с национальным организатором «Евровидения» — Национальной общественной телекомпаний Украины (НОТУ) — из-за политизированности некоторых его пунктов. «Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — заявила Maruv.