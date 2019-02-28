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Трамп заявил о продуктивной встрече с Ким Чен Ыном 

РИА Новости + ещё 62 43 минуты назад
Фото: REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел продуктивную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Что касается Северной Кореи, мы только что расстались к председателем Кимом, проведя время, я думаю, действительно очень продуктивно" — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита 27-28 февраля в Ханое.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения по итогам переговоров, однако контакты между делегациями в будущем продолжатся. По ее словам, встреча лидеров была "хорошая и продуктивная".
Саммит США-КНДР завершился ранее планируемого без подписания совместного документа, как это ранее было обозначено в графике Белого дома.
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В мире , Азия , Конфликты , США , Чен Ким , Дональд Трамп , Администрация США , КНДР
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