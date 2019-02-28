Трамп заявил о продуктивной встрече с Ким Чен Ыном

"Что касается Северной Кореи, мы только что расстались к председателем Кимом, проведя время, я думаю, действительно очень продуктивно" — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита 27-28 февраля в Ханое.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения по итогам переговоров, однако контакты между делегациями в будущем продолжатся. По ее словам, встреча лидеров была "хорошая и продуктивная".

Саммит США-КНДР завершился ранее планируемого без подписания совместного документа, как это ранее было обозначено в графике Белого дома.