Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети предложили отправить на «Евровидение» Порошенко 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи сети отреагировали на скандал, разразившийся между национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) и победительницей национального отбора страны певицей Maruv (Анной Корсун), которая отказалась ехать на «Евровидение-2019» из-за разногласий по поводу условий участия в конкурсе.
Пользовательница Юлия Витязева опубликовала пост во «ВКонтакте», в котором поддержала решение артистки отказаться от контракта, но добавила:
«Что любопытно, за девушку проголосовало 160 тысяч украинцев. А их сегодня вместе с их выбором умножили на ноль. И деньги за смски не вернут. То же самое будет и с президентскими выборами. Голосуй за кого хочешь, но решать, кто станет победителем, будет могучая кучка имени [Петра] Порошенко».
В Twitter пользователь Evgeniy Berest предложил семье президента Порошенко представлять страну на «Евровидении», а Юрий Романенко призвал граждан Украины участвовать в конкурсах, но напомнил о необходимости политической ангажированности.
«Если ваш выбор не совпадает с политикой партии, то вы просто платите деньги проходимцам. Впрочем, это касается любой сферы в нашем государстве», — написал он в Facebook.
Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) зачитал рэп по поводу сложившейся ситуации и опубликовал его в Instagram.
25 февраля Maruv объяснила свой отказ от участия в конкурсе. По ее словам, решение отказаться от «Евровидения-2019» не связано с тем, что НОТУ недовольна ее концертами в России.
Последние новости
Порошенко обвинили в госизмене ФСБ сорвала диверсию у штаб-квартиры ГРУ В России подорожали авиабилеты
Комментарии
В мире , Украина , Юрий Романенко , Алексей Потапенко
Читайте также
Видео
Автобусы с вооруженными людьми выехали в Одессу
В мире Украина
Галкин показал подготовку Пугачёвой к концерту
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал стажировку дочери
Политика
Массовая драка в московском магазине попала на видео
Происшествия
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
Грудинина лишили мандата
Политика
Савченко назвала имя нового президента Украины
В мире Украина
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Украинцы возмутились из-за Maruv
Шоу-бизнес
Украинская эпидемия перекинулась на Европу
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение