Автобусы с вооруженными людьми выехали в Одессу

Полиция Украины проверяет информацию о том, что из Киева в Одессу выехали два автобуса с вооруженными людьми.
Об этом сообщается на странице в Facebook Одесского управления Нацполиции Украины.
«По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооружёнными людьми. Для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция проводит меры, чтобы недопустить дестабилизации оперативной обстановке в регионе.
Другие подробности случившегося не приводятся.