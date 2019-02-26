Автобусы с вооруженными людьми выехали в Одессу

Полиция проверяет информацию о едущих с оружием людях в Одессу

Полиция Украины проверяет информацию о том, что из Киева в Одессу выехали два автобуса с вооруженными людьми.

Об этом сообщается на странице в Facebook Одесского управления Нацполиции Украины.

«По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооружёнными людьми. Для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция проводит меры, чтобы недопустить дестабилизации оперативной обстановке в регионе.

Другие подробности случившегося не приводятся.