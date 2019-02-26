Автобусы с вооруженными людьми выехали в Одессу

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Полиция проверяет информацию о едущих с оружием людях в Одессу 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Полиция Украины проверяет информацию о том, что из Киева в Одессу выехали два автобуса с вооруженными людьми.
Об этом сообщается на странице в Facebook Одесского управления Нацполиции Украины.
«По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооружёнными людьми. Для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция проводит меры, чтобы недопустить дестабилизации оперативной обстановке в регионе.
Другие подробности случившегося не приводятся.
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