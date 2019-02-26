Лукашенко прокомментировал возможность введения контрактной службы в армии

«Вопрос не стоит так: контрактная армия или же армия, основанная на призыве срочников. Мы спокойно, без напряга, заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Этот процесс продолжается до сих пор. Я считаю, жизнь показала, и она еще покажет, где нам надо использовать людей постоянного состава — контрактников. А где-то должны служить военнослужащие срочной службы», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Также он отметил, что каждый мужчина должен отслужить в армии.

«Не дай бог конфликт — половина мужиков не знают, что такое оружие. Я уже не говорю о том, что они не умеют им пользоваться. Поэтому хотя бы мужики. Хотя армия давно перестала быть чисто мужской. Она уже носит ярко выраженный и женский характер», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах: после первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, а после второго освоить военную специальность.

По словам Лукашенко, «мужик должен уметь разговаривать с оружием».

Также он рассказал, почему жёны выгоняют белорусов из дома.