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Лукашенко прокомментировал возможность введения контрактной службы в армии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность введения контрактной службы в белорусской армии.
«Вопрос не стоит так: контрактная армия или же армия, основанная на призыве срочников. Мы спокойно, без напряга, заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Этот процесс продолжается до сих пор. Я считаю, жизнь показала, и она еще покажет, где нам надо использовать людей постоянного состава — контрактников. А где-то должны служить военнослужащие срочной службы», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Также он отметил, что каждый мужчина должен отслужить в армии.
«Не дай бог конфликт — половина мужиков не знают, что такое оружие. Я уже не говорю о том, что они не умеют им пользоваться. Поэтому хотя бы мужики. Хотя армия давно перестала быть чисто мужской. Она уже носит ярко выраженный и женский характер», — отметил Лукашенко.
Ранее Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах: после первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, а после второго освоить военную специальность.
По словам Лукашенко, «мужик должен уметь разговаривать с оружием».
Также он рассказал, почему жёны выгоняют белорусов из дома.
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В мире , Армия , Александр Лукашенко
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