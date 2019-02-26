СМИ: Украина откажется от участия в «Евровидении»

Об этом сообщил «Московскому комсомольцу» музыкальный критик Артур Гаспарян со ссылкой на конфиденциальные источники EBU (Европейского вещательного союза).

Это может произойти после отзыва украинской певицы Maruv от участия в международном музыкальном конкурсе. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее в разные годы от «Евровидения» отказывались Чехия, Венгрия, Сербия, Болгария и другие. Часто это происходило из-за того, что страны не могли позволить себе связанные с конкурсом расходы.