Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Украина откажется от участия в «Евровидении» 

Говорит Москва 44 минуты назад
Об этом сообщил «Московскому комсомольцу» музыкальный критик Артур Гаспарян со ссылкой на конфиденциальные источники EBU (Европейского вещательного союза).
Это может произойти после отзыва украинской певицы Maruv от участия в международном музыкальном конкурсе. Официально эта информация пока не подтверждена.
Ранее в разные годы от «Евровидения» отказывались Чехия, Венгрия, Сербия, Болгария и другие. Часто это происходило из-за того, что страны не могли позволить себе связанные с конкурсом расходы.
Говорит Москва: последние новости
Дочь пресс-секретаря Путина стала стажёром депутата Европарламента Посол Великобритании: Сергей и Юлия Скрипаль живы Суд в Киеве арестовал экс-главу Генштаба Вооружённых сил Украины до 27 марта
В мире , Видео , Украина
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Украинцы возмутились из-за Maruv
Шоу-бизнес
Украинская эпидемия перекинулась на Европу
В мире Украина
На Украине потребовали импичмента Порошенко
В мире Украина
Бортпроводник «Победы» выронил малыша из люльки
Происшествия Общество
Лавров назвал три условия договора с Японией
Политика
Малашенко могли убить
Происшествия
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Передвижное кафе взорвалось перед камерами
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение