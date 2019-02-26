Украинская эпидемия перекинулась на Европу

Украинская эпидемия кори перекинулась на Европу

Количество случаев заболеваний корью в Польше за первые два месяца 2019 года превысило их число за весь прошлый год. Об этом сообщил пресс-секретарь главного санитарного инспектора Ян Бондар «Польскому радио».

«Сейчас зарегистрированы 380 случаев, и они все еще проверяются», — заявил Бондар и отметил, что болезнь была привезена с Украины, но среди зарегистрированных заболевших оказались преимущественно поляки.

За весь 2018 год в Польше корь диагностировали у 339 человек, большинство случаев пришлось на ноябрь и декабрь.

Ранее сообщалось, что первое место по заболеваемости корью в Европе в 2018 году заняла Украина. На эту страну пришлось более половины от всех заболевших (53 тысячи человек). В целом же в Европе за прошлый год заразились 82 тысячи человек, что является рекордным показателем за десятилетие.

В феврале 2018 года на Украине запретили зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс». Это было сделано на основании «установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства».

Корь крайне заразна и может вызывать серьезные осложнения, в частности, слепоту или отек мозга. Кроме того, она повышает риск развития пневмонии и кишечных заболеваний, которые чаще приводят к смерти пациента.