Климкин допустил возможность переговоров с Россией

"У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, но до освобождения всего Крыма никакого мира с Россией быть не может ", — заявил Климкин в эфире телепередачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".