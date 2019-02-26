Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин допустил возможность переговоров с Россией 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Глава МИД Украины Павел Климкин допустил возможность переговоров с Россией.
"У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, но до освобождения всего Крыма никакого мира с Россией быть не может ", — заявил Климкин в эфире телепередачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В конце января президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украине нужен мир с РФ, "холодный, но мир".
Последние новости
Собчак сообщила о самоубийстве одного из основателей НТВ Серебряков объяснил свое высказывание о "разжигании конфликтов" Россией Сердючка устроила перепалку с ведущим отбора на Евровидение от Украины
Комментарии10
В мире , Политика , Украина , Павел Климкин , Петр Порошенко , МИД , ООН , Республика Крым
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Украинцы возмутились из-за Maruv
Шоу-бизнес
Украинская эпидемия перекинулась на Европу
В мире Украина
На Украине потребовали импичмента Порошенко
В мире Украина
Бортпроводник «Победы» выронил малыша из люльки
Происшествия Общество
Лавров назвал три условия договора с Японией
Политика
Малашенко могли убить
Происшествия
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Передвижное кафе взорвалось перед камерами
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение