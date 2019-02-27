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Украинский курорт уходит под воду из-за блокады Крыма 

News.ru + ещё 5 29 минут назад
Фото: megovatnik/vk.com
Детский курорт в Скадовске Херсонской области Украины медленно превращается в болото из-за блокады Крыма киевскими властями. Призывы экологов избежать катастрофических последствий администрация Порошенко игнорирует.
Перекрытие Северо-Крымского канала вызвало подъём уровня грунтовых вод. Жидкость находится всего в 15 сантиметрах от поверхности земли. Если над регионом пройдёт сильный дождь, то населённый пункт может в прямом смысле слова утонуть, а за ним и вся область, пишет ФАН.
В долгосрочной перспективе Украину ждёт нарушение природного баланса, вымирание многих видов животных, загрязнение рек, озёр. В некоторых районах уже началась массовая гибель рыбы.
«Только с начала 2018-го массовый мор рыбы произошел в Киевской, Черкасской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской и Полтавской областях. Не обошла эта тенденция стороной и Киев — в целом ряде столичных водоемов погибли десятки тонн рыбы», — рассказал эксперт Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Виктор Вишневский.
В озёрах Киевской области местные жители вылавливают мёртвых обитателей водоёмов. По предварительным данным, всему виной — сброс химикатов. Пятно красного цвета не успели ликвидировать, и оно осело на дно.
Ранее News.ru публиковал заявление главы Крыма Сергея Аксёнова. По мнению чиновника, водная блокада полуострова властями Киева не вызвала катастрофы в его регионе.
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В мире , Украина , Сергей Аксенов , Республика Крым , Скадовск
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