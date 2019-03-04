Названы уступки США и Китая для прекращения торговой войны

Утверждается, что Пекин готов снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары. Вашингтон, в свою очередь, рассматривает возможность отмены большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

По словам источников, соглашение начало обретать форму по итогам февральских переговоров в Вашингтоне. В настоящий момент препятствия остаются, и обе стороны могут столкнуться с сопротивлением дома из-за «слишком благоприятных условий для другой стороны».

2 марта президент США Дональд Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на американские сельскохозяйственные продукты. Одновременно с этим он отменил повышение пошлин на 25 процентов для китайских товаров.