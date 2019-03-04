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Названы уступки США и Китая для прекращения торговой войны 

Lenta.ru + ещё 12 33 минуты назад
Фото: Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS
США и Китай находятся на финальном этапе переговоров по прекращению торговой войны. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Утверждается, что Пекин готов снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары. Вашингтон, в свою очередь, рассматривает возможность отмены большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.
По словам источников, соглашение начало обретать форму по итогам февральских переговоров в Вашингтоне. В настоящий момент препятствия остаются, и обе стороны могут столкнуться с сопротивлением дома из-за «слишком благоприятных условий для другой стороны».
2 марта президент США Дональд Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на американские сельскохозяйственные продукты. Одновременно с этим он отменил повышение пошлин на 25 процентов для китайских товаров.
Торговая война между Китаем и США началась в январе прошлого года с введения Вашингтоном пошлин на стиральные машины и панели для солнечных батарей. Впоследствии повышенные тарифы распространились на множество товаров, в том числе европейских. В декабре 2018 года Трамп и Си Цзиньпин договорились не вводить новые пошлины до марта. За это время стороны должны были провести переговоры и заключить всеобъемлющее торговое соглашение.
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Комментарии
В мире , Видео , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Wall Street Journal , Китай , США
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