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Мадуро сбежал с интервью из-за людей с помойки 

News.ru + ещё 6 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Команда американских журналистов во главе с одним из самых влиятельных в США испаноговрящих сотрудников СМИ Хорхе Рамосом осталась без своего оборудования и гаджетов после интервью с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Политик прервал общение с прессой через 17 минут после начала встречи.
По словам самого Рамоса, причиной побега венесуэльского президента стало видео, которое журналист продемонстрировал на своём планшете. На кадрах жители Венесуэлы питались объедками прямо из кузова мусоровоза.
После этого политик покинул помещение, а его служба охраны конфисковала у журналистов всё оборудование. Сотрудников СМИ продержали в резиденции около двух часов, после чего отпустили без возврата имущества.
Правительство Венесуэлы опровергло слова Рамоса, обвинив журналиста в попытке устроить международный скандал, сообщает Al-Arabiya.
Как ранее писал News.ru, Николас Мадуро заявил, что США провоцируют кризис в Венесуэле, чтобы оправдать интервенцию и развязать войну в Южной Америке. По его мнению, Вашингтон стремится заполучить венесуэльскую нефть и ради этого готов дать старт вооружённому конфликту.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла , США
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