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«Лицо коррумпированной религиозной мафии»: в США прокомментировали отставку главы МИД Ирана 

Газета.Ru + ещё 2 27 минут назад
Американский госсекретарь Майк Помпео прокомментировал данные об отставке главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Помпео, Соединенные Штаты обратили внимание на информацию о его отставке.
"В любом случае, он (Зариф. — Газета.Ru) и (президент Ирана. — Газета.Ru) Хасан Роухани — просто подставные лица коррумпированной религиозной мафии", — сказал Помпео.
Он добавил, что, по мнению США, решения принимаются аятоллой Хаменеи. Помпео подчеркнул, что политика американской стороны остается неизменной.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что подает в отставку.
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