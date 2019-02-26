На Украине допустили отказ от участия в «Евровидении-2019»

ТАСС. В Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) не исключили отказа Киева от участия в конкурсе «Евровидение» в 2019 году, сообщает

«Конкурс стал настолько политизированным и общество настолько болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене, что, возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году», — заявила член правления НОТУ Александра Кольцова в интервью украинскому «5 каналу».

Ранее от участия в конкурсе отказалась группа Freedom Jazz, занявшая второе место в национальном отборе.

До этого от поездки в Израиль пришлось отказаться лидеру национального отбора певице Maruv. Причиной отказа стало давление, оказываемое на певицу со стороны НОТУ. Так, для поездки на «Евровидение» Maruv должна была подписать контракт, запрещающий ей без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Также певица должна была согласиться «выполнять любые требования и указания НОТУ».