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Посетители зоопарка увидели 12-дневного жирафенка 

Рамблер 23 минуты назад
Новорожденный жирафенок впервые показался посетителям Пражского зоопарка. Малыш появился на свет 12 дней назад, но из-за родовой травмы вынужден был некоторое время находиться на карантине. Длинношеий парнокопытный детеныш является представителем краснокнижного вида жирафов Ротшильда, отличающийся наличием пяти небольших рожек (у обычных жирафов их два). Сейчас их популяция насчитывает не более 600 особей, которые в дикой природе встречаются на территории Кении и Уганды. В Пражском зоопарке прилагают все усилия, чтобы сохранить этот исчезающий вид пятнистых животных. В начале года произошло радостное пополнение — в стенах зоопарка родились сразу два жирафенка.
В мире , Видео , Другое , Европа , Общество
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