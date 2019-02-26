Порошенко грубо ответил возмущенным долгами шахтерам

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в город Червоноград во Львовской области грубо ответил шахтерам, возмущенным долгами по зарплате, запись инцидента опубликована в YouTube.

"Внимание! Я бы хотел сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолженностей по шахтерам", — сказал Порошенко, после чего из толпы послышался недовольный выкрик.

В ответ на это украинский президент произнес фразу "приведите его сюда", а потом добавил: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина".

Ранее Порошенко во время выступления на митинге в городе Жолква случайно назвал свою страну агрессором.