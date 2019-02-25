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Дело Савченко вновь будет рассматривать суд Киева 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко, а также бывшего руководителя украинского "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке терактов, будет рассматривать Соломенский районный суд Киева.
"25 февраля коллегия судей второй судебной палаты кассационного уголовного суда в составе Верховного суда
постановила направить упомянутое уголовное производство [по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана] на рассмотрение в Соломенский районный суд города Киева", — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в "Фейсбуке" суда.
По версии следствия, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале совместно с Рубаном. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Рубана 8 марта 2018 года при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. На следующий день ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "Незаконное обращение с оружием", "Подготовка преступления" и "Террористический акт". По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности, покушение на президента Украины Петра Порошенко.
Парламент Украины 22 марта прошлого года лишил Савченко депутатской неприкосновенности и предоставил разрешение на арест. После этого она была задержана и позднее арестована на два месяца. Меру пресечения ей неоднократно продлевали, в настоящее время она содержится в следственном изоляторе в Киеве.
Изначально дело было распределено для рассмотрения в Славянском районном суде Донецкой области. Адвокаты Савченко настаивали, чтобы судебный процесс осуществлял Печерский районный суд Киева. Однако по решению Верховного суда дело было перенаправлено в Черниговский районный суд Черниговской области.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Надежда Савченко , СБУ , ФСИН , Верховная Рада
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