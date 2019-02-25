Порошенко рассказал о планах после окончания президентства

Проводимые на Украине соцопросы показывают тенденцию к росту рейтинга действующего президента Петра Порошенко . Еще пару месяцев назад он едва попадал в пятерку основных кандидатов, а сейчас является главным претендентом на второй тур. В чем секрет внезапной популярности президента и отражают ли соцопросы реальную политическую ситуацию на Украине, рассказывает «Газета.Ru»

На форуме «Мнение молодежи важно. Перспектива вступления в НАТО ЕС » в городе Переяслав-Хмельницком Петр Порошенко заявил, что после президентского срока для него есть «одна достойная работа», о которой он «мечтает».

По словам украинского президента, после «президентской каденции или каденций» он хотел бы стать депутатом Европарламента (ЕП) от Украины. При этом украинский президент напомнил, что делегировать его на подобный пост может только страна-член Евросоюза, тем самым, возможно, намекая, что к концу его президентских полномочий Украина должна войти в ЕС. Как раз в 2023 году, за год до окончания своего возможного второго срока, Порошенко собирается подать заявку на вступление Украины в Евросоюз.

При этом еще недавно казалось, что действующий президент ни при каких обстоятельствах не сможет пойти на второй срок. Об этом говорили и политики, и эксперты, активно ссылаясь на социологию: у Петра Порошенко слишком высокий антирейтинг, да и рейтинг поддержки ниже, чем у других кандидатов.

Экс-президент Украины Виктор Янукович в начале февраля даже посвятил этому целую пресс-конференцию. На протяжении полутора часов бывший украинский политик почти на каждый вопрос отвечал одним тезисом: «без фальсификаций действующая власть не победит на выборах».

Такой взгляд на вещи был релевантен в июне 2018 года, когда за Порошенко готовы были проголосовать лишь немногим больше 8% избирателей. Ближе к выборам ситуация предсказуемо начала меняться.

Уже в январе социологическая группа «Рейтинг» оценивала шансы на поддержку Петра Порошенко в 11%, в феврале, после того, как он официально объявил о своем участии в выборах, Порошенко резко ворвался в первую тройку кандидатов, заручившись поддержкой в 14,6% (по данным Центра социальных технологий «Социополис»).

В середине февраля опрос «Центра Разумкова» показал, что Порошенко обогнал своего главного «серьезного» кандидата Юлию Тимошенко . За действующего президента готовы проголосовать 16,8%, в то время как за экс-премьера — 13,8%.

Эту тенденцию подтвердил и последний на данный момент опрос Киевского международного института социологии (КМИС): Порошенко поддерживают 9,6%, Тимошенко — 7,4%.

Хотя во всех этих опросах используются разные методики, их результаты говорят об одном: чем ближе выборы, тем больше шансов у Петра Порошенко дойти до второго тура.

Доверять этим результатам или нет — личное дело каждого. Например, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что «верить социологическим опросам на Украине на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку они, как правило, носят заказной характер».

Если оставить уровень поддержки кандидатов за скобками, внимание на себя обращает их антирейтинг. И здесь Порошенко по прежнему лидирует среди всех прочих кандидатов, когда респондентов спрашивают «за кого бы вы не проголосовали ни при каких обстоятельствах?». Однако за последние пару месяцев этот показатель у действующего президента упал на почти 10%. Если в ноябре 2018 года, как следует из опросов КМИС, антирейтинг Порошенко составлял 50,2%, то к февралю этот показатель опустился до 40,8%.

Глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что сильнее всего рейтинг Порошенко вырос на западе Украины и в Киеве. Он считает, что рост рейтинга Порошенко обусловлен эффективностью и масштабами его избирательной кампании.

«Кампания Порошенко — мощнейшая. Напоминает кампанию [второго президента Украины Леонида] Кучмы в 1999 году», — говорит эксперт.

Большую роль, по мнению эксперта, сыграло получение украинской церковью томоса об автокефалии. Это прибавило Порошенко «порядка 4-5% рейтинга», считает Фесенко.

Но главный успех кампании президента заключается в том, что ему удалось консолидировать национал-патриотический электорат. «Фактически, он противопоставил себя другим кандидатам, и на этом фоне ему удалось собрать часть голосов колеблющихся избирателей. Кампания по консолидации национал-патриотического электората вокруг Порошенко оказалась действительно эффективной. Для многих это удивительно, но это действительно так», — говорит Фесенко.

К этой кампании можно отнести и томос, и подписание поправок в Конституцию, закрепляющих стремление Украины к вступлению в НАТО и Евросоюз, и даже пресловутый инцидент в Керченском проливе.

Президент коммуникационного холдинга « Минченко консалтинг» Евгений Минченко однако отмечает, что эти сроки этих событий не соотносятся с ростом популярности президента.

«Все это давно достаточно было. Проехали и забыли. Я не вижу ни одного события за последние пару-тройку недель, которые могли бы позитивно повлиять на рейтинг Порошенко», — говорит эксперт.

Как и Бондаренко, он «не склонен верить украинским соцопросам»: «Есть большие сомнения, что в этой стране на данный момент существует добросовестная социология».

Олег Бондаренко считает, что за рост поддержки действующего президента отвечает другой фактор: «Люди должны определиться. Вполне логично, что чем ближе выборы, тем больше уровень поддержки у лидеров гонки. Потому что электорат, который определяется со своим выбором ближе к голосованию, выбирает своего кандидата из числа фаворитов».

В распоряжении Порошенко также есть и другой козырь, которым не может похвастаться ни один другой кандидат: админресурс.

Рейтинг Порошенко еще может показать реальный рост в марте. В этот месяц президент планирует провести в жизнь ряд социально-экономических решений, способных поднять его популярность среди аполитичной части населения.

С 1 марта, например, на Украине появится автоматическая индексация пенсий. Эта мера затронет более чем 8 млн украинских пенсионеров. Кроме того, пенсионеры, получающие минимальную пенсию, получат компенсацию за 2015-2016 года в размере $90.

«Мы повышаем пенсии. Оппоненты говорят — это подкуп», — говорит Порошенко. То же самое его оппоненты могут сказать и другой мере, которую принимает власть: создании механизма субсидий, которые позволят почти 4 млн украинских семей компенсировать расходы на коммунальные услуги.

Порошенко считает, что «монетизация субсидий будет способствовать преодолению бедности», хотя субсидии размеров в 1,5 тыс. гривен (около 3,5 тыс. рублей) не покрывают даже среднюю стоимость коммунальных услуг на Украине в 2 тыс. рублей. Зато с марта эти деньги можно будет получить наличными.

Последний фактор, который может увеличить шансы Порошенко на второй тур выборов или даже второй срок — падение популярности его оппонентов.

Неудивительно, что его ключевые оппоненты, в первую очередь — Юлия Тимошенко, обвиняют президента в нечестной игре. Лидер «Батькивщины» обвиняет администрацию Порошенко в том, что она способствовала регистрации в качестве кандидата некого Юрия Владимировича Тимошенко. Таким образом, в бюллетенях будет два кандидата, подписанные как Тимошенко Ю. В.

Казалось бы, что такая манипуляция не окажет серьезного эффекта, однако уже сейчас результаты соцопросов говорят, что за никому неизвестного политика готовы отдать голос около 1,5% избирателей. Для экс-премьера это критично — примерно в таких цифрах и выражается ее отставание от Порошенко.

Против Тимошенко работают и таинственные плакаты в центре Киева с фотографиями Тимошенко и лозунгами в духе «2019 — последний шанс для бабули», «Подняла цену на газ в 2008-м — подниму и в 2019». Штаб Порошенко отрицает свою причастность к такой антирекламе, однако никого другого Тимошенко обвинять не собирается.

Владимир Фесенко, правда считает, что по Тимошенко в большей степени бьют не такие скандалы или действия Порошенко, а ее собственные ошибки. «Она слишком рано начала кампанию. Кроме того, ее штабом немного неправильно были выбраны темы кампании. Она говорила об изменении Конституции, но избирателю это оказалось не интересно. Посмотрим, что будет дальше, после того, как Тимошенко стала поднимать социальную повестку и говорить о ценах на газ», — говорит эксперт.