ЦИК Молдавии обработал все протоколы

Наибольшее число голосов на выборах в парламент Молдавии получила партия социалистов. Эти данные Центральная избирательная комиссия страны опубликовала после обработки 100% протоколов.

Министерство иностранных дел Румынии уже прокомментировало прошедший избирательный процесс. В целом во время выборов Молдавии были соблюдены законы и стандарты демократии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Важно, чтобы следующие этапы в стране сопровождались уважением принципов демократии, необходимых для сохранения «европейской перспективы» республики.

«Только европейский выбор может принести долговременные ответы на законные ожидания граждан Республики Молдовы в плане процветания», — отмечают в МИД Румынии.

Ранее News.ru сообщал, что большинство жителей Молдавии во время консультативного референдума проголосовало за сокращение количества депутатов с 101 до 61, а также высказалось за возможность их отзыва. По словам главы ЦИК республики Алины Руссу, уменьшение числа парламентариев поддержали более 730 тысяч местных жителей, а 260 тысяч — высказались против.