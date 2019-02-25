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ЦИК Молдавии обработал все протоколы 

News.ru 2 часа назад
Фото: Xinhua/Global Look Press
Наибольшее число голосов на выборах в парламент Молдавии получила партия социалистов. Эти данные Центральная избирательная комиссия страны опубликовала после обработки 100% протоколов.
Сообщение ведомства передаёт РИА Новости.
Министерство иностранных дел Румынии уже прокомментировало прошедший избирательный процесс. В целом во время выборов Молдавии были соблюдены законы и стандарты демократии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Важно, чтобы следующие этапы в стране сопровождались уважением принципов демократии, необходимых для сохранения «европейской перспективы» республики.
«Только европейский выбор может принести долговременные ответы на законные ожидания граждан Республики Молдовы в плане процветания», — отмечают в МИД Румынии.
Ранее News.ru сообщал, что большинство жителей Молдавии во время консультативного референдума проголосовало за сокращение количества депутатов с 101 до 61, а также высказалось за возможность их отзыва. По словам главы ЦИК республики Алины Руссу, уменьшение числа парламентариев поддержали более 730 тысяч местных жителей, а 260 тысяч — высказались против.
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В мире , СНГ , МИД , Центризбирком России , РИА Новости , Молдова , Румыния
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