Подстава для Европы: Британия идет ва-банк

Подстава для ЕС: Британия может отложить Brexit

Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца. По данным The Telegraph, премьер-министр Британии Тереза Мэй планирует официально обратиться с этой просьбой к ЕС . Как отмечается, в британском правительстве считают, что двух месяцев будет достаточно для того, чтобы вывести ситуацию вокруг Brexit из тупика. При этом The Guardian со ссылкой на источники утверждают, что ЕС хочет отложить «Брексит» до 2021 года.

Лондон может перенести запланированный на 29 марта выход страны из Евросоюза. Голосование по проекту соглашения о Brexit в британском парламенте назначено на 12 марта. Газета The Daily Telegraph сообщает, что, если на этом заседании депутаты вновь проголосуют против соглашения, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попросить у ЕС отложить Brexit.

По данным издания, речь идет об отсрочке на два месяца. Члены кабинета министра считают, что этого срока будет достаточно, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. ЕС вряд ли откажет Мэй в этой просьбе. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источник, в Брюсселе готовы отложить Brexit вплоть до 2021 года.

Этот срок выбран неспроста: именно через два года истечет проект семилетнего бюджетного периода Евросоюза. Кроме того, как сообщил источник издания, два года — «достойный период для решения нерешенных вопросов».

Впрочем, еще 24 февраля Тереза Мэй заявляла, что перенос Brexit — это всего лишь отсрочка принятия болезненного решения. «Выход из ЕС 29 марта со сделкой — все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем», — говорила Мэй.

Нынешнее соглашение британский парламент отверг 15 января, при чем это голосование стало самым масштабным поражением премьер-министра Великобритании почти за целое столетие. После этого Палата общин приняла решение о проведении новых переговоров с ЕС. Депутаты потребовали изменить пункт о границе между Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании, и страной-членом ЕС Ирландией

Сейчас граница прозрачна. Она не мешает передвижению людей, товаров и услуг. Все-таки за 20 лет относительного мира остров Ирландии превратился в единое экономическое образование. Однако выход Соединенного Королевства из таможенного союза предполагает превращение границы из практически формальной в настоящую.

Это, в свою очередь, повлечет за собой серьезные последствия вплоть до возрождения ирландского сепаратизма.

Brexit, предложенный Терезой Мэй и одобренный Евросоюзом, предполагает дальнейшее пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. Однако это должно продлится до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут способ сохранения прозрачной границы. Дедлайн обозначен до 1 июля 2020 года, при этом срок может быть и продлен, если решение так и не будет найдено. Пока стороны не придут к согласованию этого вопроса, таможенные правила и правила общего рынка ЕС по сути продолжат действовать на всей территории Соединенного Королевства.

В Лондоне, впрочем, рассчитывают, что поиск решения о прозрачности границы, и, соответственно, действие единых экономических правил ЕС в Великобритании не затянется надолго.

При этом в правительстве ожидаемо нашлось место для опасений, что предложенный Терезой Мэй путь выхода ведет Лондон прямиком в политический капкан. По мнению противников соглашения, Брюссель может намеренно тянуть время различными доступными способами, сохраняя Северную Ирландию под своей опекой. В результате этих манипуляций Великобритания, вышедшая из состава ЕС, попадет в зависимость от него. Выйти из таможенного союза по собственному желанию Великобритания не сможет. Либо же ей придется отказаться от торгового суверенитета над Северной Ирландией.

Конечно, оба варианта являются недопустимыми для Лондона. Выход из таможенного союза был одним из главных пунктов Brexit. А о потере суверенитета над Северной Ирландией не может быть и речи.

Тереза Мэй оказалась практически в безвыходном положении. В Лондоне от нее требовали заключения нового соглашения, в Евросоюзе твердили о том, что сделка пересмотру не подлежит. Премьер-министр в течение февраля продолжала ездить в Брюссель, выстраивая диалог с ЕС по Brexit, и вела переговоры с оппозицией.

В правительстве Британии, к слову, нет единогласной позиции касательно даты Brexit. Многие опасаются выхода страны из ЕС без сделки, ведь это может нанести существенный урон экономике королевства. В то же время, в Палате общин не утихают голоса евроскептиков, которых не пугает даже жесткий вариант Brexit.

Сама премьер-министр неоднократно говорила, что Brexit не может быть перенесен. Кстати, 29 января в британском парламенте состоялось голосование по поправкам в соглашение. Депутат Лейбористской партии Иветт Купер предложила передать парламенту возможность сдвинуть дату Brexit. Эту инициативу поддержала вся Лейбористская партия, однако против выступило правительство, которое считает, что отсрочка дедлайна по выходу страны из ЕС только навредит переговорам. В результате поправка Купер не прошла на голосовании.

Однако с каждым днем запланированный на 29 марта выход королевства из ЕС становился все ближе, а предпосылок к разрешению ситуации не предвидится. В конце февраля в прессе начала все чаще появляться информация о возможной отсрочке Brexit.

22 февраля The Telegraph сообщил о том, что группа из 100 умеренно настроенных парламентариев от Консервативной партии намерена заставить британского премьера Терезу Мэй отложить Brexit.

В издании рассказали, что эта группа уведомила Мэй о том, что будет выступать против ее правительства и заставит премьера отсрочить Brexit, если ей не удастся достичь новой сделки с Европейским союзом.

В газете отметили, что в Brexit Delivery Group собрались как сторонники, так и противники Мэй, которые при этом разделяют мнение, что выход Великобритании из состава Евросоюза должен быть регламентирован.

За несколько дней до этого глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз готов дать Великобритании отсрочку для Brexit. При этом он отметил, что предоставление отсрочки может создать ряд юридических проблем.

Отсрочка более, чем на два месяца действительно не пройдет бесследно ни для Британии, ни для Евросоюза.

Дело в том, что в мае намечены выборы в Европарламент (ЕП). Страны содружества готовились к этому событию, рассчитывая, что Лондон, который, как предполагалось, выйдет из ЕС 29 марта и принимать участие в выборах не будет. Таким образом, европейские политики просчитывали варианты дальнейшего расклада сил в ЕП с учетом того, что многие места, занятые британцами, освободятся. Великобритания, будучи одним из основных игроков в ЕП, может значительно поменять ход выборов.

Так, например, занимаемые британскими депутатами места решили сократить и распределить между представителями тех стран, которые представлены в меньшей степени. Пять мест планировалось отдать Франции, столько же Испании. Италии и Голландии пообещали отдать по три кресла, по два места должны получить Ирландия. Швеция, Польша, Австрия, Финляндия, Словакия, Хорватия, Дания, Румыния и Эстония ждали по одному месту.

Однако если Великобритания в мае будет находиться в составе ЕС, то расклад останется прежним. Лондон, в свою очередь, тоже предусмотрел этот вариант. Еще в мае прошлого года на проведение выборов в Европарламент было выделено £829 тыс., если вдруг Brexit сорвется.

Что будет с уже поделенными между другими странами-участниками местами, и что будет с ними же после выхода Британии из ЕС — непонятно. Ясно, что участие Великобритании в выборах коренным образом может изменить расклад политических сил, численность представленных фракций, а также принадлежность руководящих постов.