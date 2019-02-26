Вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления перед группой Лимы в Колумбии в понедельник пообещал, что страны, поддерживающие президента Венесуэлы Николаса Мадуро, столкнутся с растущей изоляцией на мировой арене.
«Если вы продолжите поддерживать этот режим, он только изолирует ваши страны на мировой арене», — цитирует РИА «Новости» его слова.
8 февраля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию «пока не поздно» признать спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве временно исполняющего обязанности главы Венесуэлы.
5 февраля Мадуро поблагодарил руководство России за поддержку в противостоянии агрессии в отношении страны.
Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января на митинге в Каракасе Хуан Гуайдо объявил себя врио президента республики. США, ряд стран Латинской Америки и Европы признали его легитимным лидером страны.
В поддержку Мадуро выступили Россия, Китай, Турция, Мексика, Боливия, Уругвай, Белоруссия, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Иран и Сирия.