Пенс пригрозил изоляцией странам, поддерживающим Мадуро

Бразилия, Чили, Колумбия, Аргентина, Общение Пенса и Гуайдо произошло на полях встречи «Группы Лимы», которая провела экстренный саммит, посвященный событиям в Венесуэле . («Группа Лимы» — это наднациональная организация, созданная с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле в августе 2017 года. В нее входят Канада Мексика и прочие страны обеих Америк. — «Газета.Ru» ).

Сам факт встречи лидера венесуэльских протестов со вторым человеком в США означает самую прямую поддержку оппозиции в Каракасе со страны Вашингтона. Как говорил ранее Гуайдо, переговоры с Пенсом с глазу на глаз нужны «для обсуждения возможных дипломатических действий и сотрудничества».

«Пока мир наблюдал, тиран в Каракасе танцевал, когда его приспешники убивали мирных жителей и сжигали грузовики с едой и лекарствами, предназначенными для народа Венесуэлы», — сказал Пенс во время своего выступления в Боготе, имея в виду действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вице-президент США также заявил, что Вашингтон в ближайшее время выделил $56 млн на помощь региону.

Также Пенс пообещал, что в ближайшие дни Вашингтон объявит о новых санкциях против правительства Мадуро.

Обращаясь же к представителям стран «Группы Лимы», Пенс заявил, что поддержка правительства Николаса Мадуро может обернуться для них изоляцией: «Если вы продолжите поддерживать этот режим, он только изолирует ваши страны на мировой арене».

Пенс — активный ключевой игрок американской политики в Венесуэле. В начале января вице-президент посетил Флориду, где пообщался с беженцами из Венесуэлы. Встреча произошла в одном из религиозных центров Майами на юго-востоке штата, где за последние 20 лет сформировалась прочная диаспора выходцев из Венесуэлы, бежавших из страны после прихода к власти Уго Чавеса

Его нынешняя встреча с Гуайдо, которого США признали законным президентом Венесуэлы, прошла сразу после переговоров Пенса с президентом Колумбии. Эта граничащая с Венесуэлой страна в последние месяцы стала центром притяжения для оппозиции правительству Николаса Мадуро. Именно здесь прошел концерт, посвященный сбору гуманитарной помощи для этой страны.

Это стало причиной разрыва дипломатических отношений между Венесуэлой и Колумбией. 23 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой, поскольку «территория Колумбии используется для атак на Венесуэлу».

Каракас дал дипломатам Колумбии сутки на выезд из страны.

Глава миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер Сармьенто заявил, что власти страны приняли решение закрыть частично границу с Венесуэлой в департаменте Северный Сантандер после столкновений при попытке ввоза гумпомощи.

«Как последствия беспорядков, которые сегодня произошли на различных контрольных пунктах здесь в департаменте Северный Сантандер, вызванных мирной попыткой доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, господин президент принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты на 24 и 25 февраля», — заявил Крюгер.

После истории с гумпомощью госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности проведения военной операции в Венесуэле, сообщает The Hill.

«Соединенные Штаты будут принимать меры против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле, и привлекать к ответственности», — заявил Помпео. Госсекретарь осудил насилие, вспыхнувшее во время попыток доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу, назвав президента страны Николаса Мадуро «больным тираном».

Он также обратился к членам «Группы Лимы» с просьбой не быть «сторонними наблюдателями» в сложившейся ситуации. Как отмечают обозреватели,

это может быть сигналом к тому, что Вашингтон может поддержать вторжение в Венесуэлу со стороны стран этой группы.

Тем временем, в ЕС надеются на дипломатические возможности в решении кризиса в Венесуэле.

Представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС считает необходимым избежать сценария военной интервенции в Венесуэле. «Наша позиция в том, что нужно избежать любой военной интервенции», — сказала Косьянчич.

По ее словам, ЕС намерен продолжить работу по созданию условий для политического решения кризиса в Венесуэле.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель также заявил, что Мадрид не поддержал бы военное вмешательство третьих стран в ситуацию в Венесуэле. Он считает, что не все возможные способы урегулирования кризиса в латиноамериканской «выложили на стол».