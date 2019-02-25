Промоакция ВСУ с откровенными фото женщин возмутила пользователей Сети

Пользователи Facebook раскритиковали публикацию представителя украинского оперативного командования "Запад" Анатолия Прошина, в которой он призвал сограждан вступить в ряды военнослужащих, используя фотографии полуобнаженных женщин в военной форме для привлечения внимания.

"Подпиши контракт — получи бонус. Мы тебя ждем", — говорится в "рекрутинговой промоакции" Прошина.

На пост обратила внимание журналистка Ольга Решетилова. Она написала, что о публикации ей стало известно от "возмущенных женщин-военнослужащих". Решетилова заявила, что Прошин "не может сдерживать" свои фантазии и назвала спикера командования "альфа-самцом".

"Сексуальное насилие в армии? Домогательства? Гендерная дискриминация? Нет, не слышали", — говорится в записи Решетиловой.

По ее мнению, с Прошиным как минимум необходимо провести воспитательную беседу.

Журналистка отметила, что скандал с домогательствами по отношению к подчиненным произошел именно в командовании "Запад".

Пользователи социальной сети поддержали позицию Решетиловой.

"Вы представляете, что в голове командиров этого замполита", — написал Владимир Похилько.

"Это трэш? На самом деле?! Как же достал этот сексизм! И почему, собственно, наши мужчины считают, что это очень прикольно?!" — возмущается Oksana Sakovska.

"Мыслитель на уровне основных инстинктов", — считает Алексей Бида.

"А существуют какие-то способы наказать этих сексистов? Издевательство просто", — пишет Ангелина Шендерий.