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Депутат Европарламента столкнулся с русофобией из-за стажировки дочери Пескова 

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Депутат Европарламента Эмерик Шопрад столкнулся с нападками коллег из-за стажировки в его аппарате дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В беседе с РИА Новости он заявил, что никаких нарушений в сотрудничестве с Елизаветой не видит.
«Она работает в качестве стажера с ноября. Как студентка из Франции, она имеет на это полное законное право», — пояснил член парламента. Он подчеркнул, что 21-летняя девушка заключила контракт не с ним, а с ЕП.
«Заявления некоторых русофобски настроенных депутатов в ЕП о том, что это представляет якобы какую-то опасность, абсолютно ложны, направлены на то, чтобы дестабилизировать меня», — отметил Шопрад.
По его словам, у Песковой нет доступа к секретным данным, она не посещает закрытые заседания. «В ее обязанности входит, например, подготовка обзоров прессы», — сказал депутат.
Эмерик Шопрад — французский политик, писатель, политолог и преподаватель, эксперт по геополитике. Избран депутатом ЕП от Национального фронта, поддерживает союз Европы и России, выступает против глобальной гегемонии США.
Елизавета Пескова живет в Париже девять лет. Она изучает маркетинг в одном из французских вузов.
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В мире , Видео , Дмитрий Песков , Европарламент , РИА Новости , Франция
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