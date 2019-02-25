Наказание для Серебрякова и другие события дня

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события понедельника 

Рамблер 3 часа назад

Российские пенсионеры получат доплаты

Правительство России одобрило законопроект о дополнительных выплатах неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Путин дал поручение по амнистии капитала

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до конца февраля подготовить поправки о продлении на год амнистии капитала, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как украинцы «сбили» МиГ

Украинская компания Spetstechnoexport показала промо-видео, на котором система ПВО С-125М «Печора» «сбивает» самолет, напоминающий российский истребитель МиГ-29.

Внук Карбышева решил засудить Comedy Woman

Внук убитого в нацистском концлагере советского генерала Дмитрия Карбышева заявит на шоу Comedy Woman в Следственный комитет за шутку шестилетней давности, сообщает РЕН ТВ.

Серебрякова хотят лишить званий и запретить въезд в РФ

Актер Алексей Серебряков «предал» Россию, заявил «Дням.ру» эксперт совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян.

Во время «Оскара» случилось ЧП

Актёр Реми Малек, получивший статуэтку «Оскар» за исполнение роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», упал со сцены, сообщает People.

Зеленский задумал провести Олимпиаду в Крыму

Претендующий на пост президента Украины актер Владимир Зеленский «мечтает» об Олимпийских играх в Крыму, сообщает «ПолитЭксперт».

Украину шокировала новость о гастролях Джамалы в РФ

Соотечественники с осуждением отнеслись к информации о гастролях в России украинской победительницы конкурса Евровидение Джамалы.

Кержакова объявили в «розыск»

У футболиста Александра Кержакова накопился долг по алиментам в размере 13,5 млн рублей. Как выяснило издание Super, Кержаков задолжал 13478434 рубля своей первой жене Марии Голове, в которой состоял в браке с 2005 по 2010 годы.
Комментарии38
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Александр Кержаков , Владимир Путин , Алексей Серебряков , МиГ , Госдума , Правительство РФ , СКР , РЕН ТВ
Читайте также
Видео
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Наказание для Серебрякова и другие события дня
В мире
Откровения Comedy Woman вызвали брезгливость
Общество Статьи
Пытались убить офицера: в ДНР прогремел взрыв
В мире Статьи
Божена Рынска оставила послание в Сети
Общество Шоу-бизнес
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко
Общество Статьи
Подстава для Европы: Британия идет ва-банк
В мире Европа
Коллега рассекретил детали встречи с Малашенко
Общество
Стало известно о месте работы дочери Пескова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение