Наказание для Серебрякова и другие события дня

Российские пенсионеры получат доплаты
Правительство России одобрило законопроект о дополнительных выплатах неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Путин дал поручение по амнистии капитала
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до конца февраля подготовить поправки о продлении на год амнистии капитала, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Как украинцы «сбили» МиГ
Украинская компания Spetstechnoexport показала промо-видео, на котором система ПВО С-125М «Печора» «сбивает» самолет, напоминающий российский истребитель МиГ-29.
Внук Карбышева решил засудить Comedy Woman
Внук убитого в нацистском концлагере советского генерала Дмитрия Карбышева заявит на шоу Comedy Woman в Следственный комитет за шутку шестилетней давности, сообщает РЕН ТВ.
Серебрякова хотят лишить званий и запретить въезд в РФ
Актер Алексей Серебряков «предал» Россию, заявил «Дням.ру» эксперт совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян.
Во время «Оскара» случилось ЧП
Актёр Реми Малек, получивший статуэтку «Оскар» за исполнение роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», упал со сцены, сообщает People.
Зеленский задумал провести Олимпиаду в Крыму
Претендующий на пост президента Украины актер Владимир Зеленский «мечтает» об Олимпийских играх в Крыму, сообщает «ПолитЭксперт».
Украину шокировала новость о гастролях Джамалы в РФ
Соотечественники с осуждением отнеслись к информации о гастролях в России украинской победительницы конкурса Евровидение Джамалы.
Кержакова объявили в «розыск»
У футболиста Александра Кержакова накопился долг по алиментам в размере 13,5 млн рублей. Как выяснило издание Super, Кержаков задолжал 13478434 рубля своей первой жене Марии Голове, в которой состоял в браке с 2005 по 2010 годы.