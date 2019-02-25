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Немецкий политик призвал учить русский язык из-за растущего влияния Москвы 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Вице-председатель парламента Баварии Маркус Риндершпахер призвал увеличить количество часов русского языка в школах федеральной земли. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
По его словам, учитывая политическое, экономическое и культурное значение России в Европе и мире, желательно, чтобы интерес к языку страны вновь вырос. Риндершпахер призвал соотечественников начать изучение русского, отметив, что согласие между людьми "начинается с взаимопонимания и общения на одном языке".
"Тем, кто хочет развивать отношения с Россией, необходимо начать именно с языка", — заявил Риндершпахер.
Политик подчеркнул, что русский — самый распространенный язык среди народов славянской группы и важнейший язык межнационального общения в странах бывшего СССР, который играет важную роль как один из шести официальных языков ООН.
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