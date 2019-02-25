На Украине указали на «виновного» в потере Крыма

Луценко рассказал об одном из «виновных» в переходе Крыма России

Отмечается, что военному предъявлены обвинения в государственной измене. Как указал генпрокурор, вследствие ряда решений, принятых Заманой, в частности, по «расформированию воинских частей и соединений», украинская армия была не в состоянии отразить «российскую агрессию» в 2014 году.

«Такая реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и «Новороссию», — написал Луценко.

Ранее Луценко в ходе интервью Bild выразил мнение, что инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года якобы является «третьей волной оккупации» Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.