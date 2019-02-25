На Украине указали на «виновного» в потере Крыма

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Луценко рассказал об одном из «виновных» в переходе Крыма России 

RT на русском 59 минут назад
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, что, по некоторым данным, могло быть одной из «причин» перехода Крыма в состав России.
По словам Луценко, сотрудники возглавляемого им ведомства совместно с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) приняли участие в задержании бывшего главы Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимира Заманы.
Отмечается, что военному предъявлены обвинения в государственной измене. Как указал генпрокурор, вследствие ряда решений, принятых Заманой, в частности, по «расформированию воинских частей и соединений», украинская армия была не в состоянии отразить «российскую агрессию» в 2014 году.
«Такая реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и «Новороссию», — написал Луценко.
Ранее Луценко в ходе интервью Bild выразил мнение, что инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года якобы является «третьей волной оккупации» Украины.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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Комментарии96
В мире , Видео , Украина , Юрий Луценко , Генштаб , СБУ , Bild , Республика Крым
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