Американских журналистов выселили из отеля Ким Чен Ына в Ханое

Власти Вьетнама заставили переехать пресс-центра Белого дома из гостиницы в Ханое , где остановился лидер КНДР Ким Чен Ын. Инцидент произошел достаточно неожиданно для американских журналистов и спровоцировал среди них недовольство.

Официальный пресс-центр американских СМИ оказался в том же самое отеле, куда собирался въехать лидер КНДР Ким Чен Ын — в гостинице Melia Hanoi. Это превратилось в проблему буквально накануне заселения северокорейского лидера, который сегодня утром на своем поезде пересек китайско-вьетнамскую границу.

Южнокорейские СМИ уже стали спекулировать на тему "беспрецедентной открытости Кима для СМИ США" и рассуждать, как у них получится уживаться в одном здании, но в итоге вмешались власти Вьетнама. Хотя это официально не подтверждено, но, скорее всего, представители северокорейской стороны потребовали убрать журналистов из гостиницы. В итоге власти Вьетнама ликвидировали пресс-центр США в отеле Melia Hanoi и перевели его в общий международный пресс-центр (МПЦ), где сейчас работают около трех с половиной тысяч журналистов из нескольких десятков стран.

Вся эта история спровоцировала недовольство среди американских репортеров, которые уже начали полноценную работу по освещению американо-северокорейского саммита. Журналистам США пришлось переезжать в бывшее здание Дома вьетнамско-советской дружбы, где сейчас находится МПЦ, и заново проходить процедуру регистрации.

Ранее власти Вьетнама выдворили из страны двойника Ким Чен Ына — Говарда Х, который прославился среди журналистов за свое эксцентричное поведение и подчеркивание сходства с лидером КНДР.