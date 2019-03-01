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СМИ: Ким Чен Ын и Трамп договорились встретиться еще раз 

РИА Новости + ещё 25 18 часов назад
Фото: Reuters
Глава КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Ханое договорились продолжить обсуждение двусторонних отношений, сообщают северокорейские СМИ.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын и Трамп назвали второй саммит "хорошим шансом", чтобы углубить взаимное доверие и улучшить отношения. Они обещали встретиться еще раз, чтобы продолжить продуктивную дискуссию, отмечает ЦТАК.
Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 27-28 февраля в Ханое второй по счету саммит, который закончился без подписания каких-либо документов. Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошёл на уступки в "другой сфере".
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В мире , Азия , Конфликты , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР , Южная Корея , Ханой
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