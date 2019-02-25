Джамала отреагировала на «всплывшие» факты концертов в России

Судья украинского национального отбора на международный конкурс "Евровидение" Джамала отреагировала на скандал из-за всплывшего в соцсетях фото с российского корпоратива.

От имени Джамалы с украинским изданием "ТаблоID" поговорил ее представитель Денис Козловский. "Джамала дважды выступала в России в 2014 году, один раз в Москве и один раз в Сочи. У нас внутри команды была дискуссия — что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на изменившиеся обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами", — прояснил он.

По мнению Джамалы, команда должна была отказаться от выступления, однако менеджмент настоял на выполнении обязательств. "Потому что ни организаторы, ни заказчики, ни слушатели не виноваты в происходящих событиях", — добавил Козловский. По его словам, это были последние выступления Джамалы в России. После 31-го декабря 2014 года певица не давала ни публичных, ни частных концертов на территории России.

Ранее требовавшая у победительницы нацотбора публично признать Крым украинским Джамала оправдалась за свою истерику.