В Казахстане сформировано новое правительство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в понедельник указ о назначении членов нового правительства республики. Полный текст указа приведен на официальном сайте главы государства.

Должность премьер-министра занял Аскар Мамин , сменив на этом посту Бахытжана Сагинтаева.

Первым заместителем главы правительства и одновременно министром финансов республики назначен Алихан Смаилов. Должность заместителя премьер-министра получил Женис Касымбек.

Пост министра иностранных дел сохранил за собой Бейбут Атамкулов.