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В Казахстане сформировано новое правительство 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в понедельник указ о назначении членов нового правительства республики. Полный текст указа приведен на официальном сайте главы государства.
Должность премьер-министра занял Аскар Мамин, сменив на этом посту Бахытжана Сагинтаева.
Первым заместителем главы правительства и одновременно министром финансов республики назначен Алихан Смаилов. Должность заместителя премьер-министра получил Женис Касымбек.
Пост министра иностранных дел сохранил за собой Бейбут Атамкулов.
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В мире , СНГ , Аскар Мамин , Нурсултан Назарбаев
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