ВСУ не пустили наблюдателей ОБСЕ проверить отведенное вооружение

Украинские силовики не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проверить наличие отведенного от линии соприкосновения вооружения в одном из мест хранения, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе миссии.

С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"Двадцать третьего февраля офицер вооруженных сил Украины отказал патрулю СММ в доступе к месту размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольном правительству районе Луганской области, сославшись на отсутствие разрешения от командования", — сообщили в пресс-службе миссии.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко во вторник на брифинге выразил уверенность, что наблюдателям миссии ограничивают посещение тех мест хранения вооружения силовиков, в которых оно отсутствует.

"ВСУ не пускают наблюдателей в места отвода тяжелого вооружения, потому что вооружения и техники там попросту нет. Чтобы СММ ОБСЕ в очередной раз не указывала данный факт, поступила команда не пускать наблюдателей", — заявил Марочко.

Он отметил, что Народная милиция ЛНР неоднократно фиксировала данное вооружение на позициях силовиков у линии соприкосновения и использование его при обстреле территории ЛНР. "На данный момент наибольшее скопление запрещенного Минском вооружения зафиксировано в районе Попасной и Светлодарска. В отношении нашей республики таких вопросов у международных наблюдателей нет", — сказал Марочко.