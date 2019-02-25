Завравшийся Порошенко удивил странным заявлением

Президента Украины не раз ловили на лжи. Вот и сейчас Петр Порошенко , зарабатывая себе очки перед выборами, заявил, что его страна самая свободная и демократичная среди бывших советских республик.

Мало того, Порошенко сказал, что на предстоящих в этом году президентских и парламентских выборах Украина должна быть примером демократии. Учитывая, что главный соперник президента Юлия Тимошенко уже передала в прокуратуру факты готовящихся фальсификации на выборах, это заявление президент звучит, мягко говоря, странно.

Лидер "Батькивщины" на днях направила сразу два заявления в полицию на Петра Порошенко. Ей даже удалось добиться возбуждения уголовных дел в связи с фальсификациями на предстоящих выборах. Юлия Тимошенко подозревает действующего президента в масштабном подкупе избирателей и вбросу бюллетеней за так называемых мертвых душ.

"По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно", — сказала Тимошенко.

Стоит добавить, что на территории ДНР и ЛНР голосования на президентских выборах не будет. Заявляющий о самой демократичной стране Петр Порошенко, видимо, забыл и этот факт. И это при том, что Киев считает территории на юго-востоке страны своими. Впрочем, своим Украина называет и Крым, но почему-то не сделала ничего для организации там избирательных участков.