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Порошенко назвал Украину самой свободной из стран СССР 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его страна является самой свободной и демократической среди бывших советских республик после государств Балтики. Он отметил, что Украина должна стать «примером демократии» на президентских и парламентских выборах в 2019 году.
Политик подчеркнул, что украинские граждане обладают самым высоким уровнем свободы. Соответствующее заявление Порошенко сделал в Киевской области в ходе выступления перед студентами, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что кандидат в президенты Украины, глава Радикальной партии Олег Ляшко потребовал, чтобы Верховная рада запросила исчерпывающую информацию у руководителей силовых структур. Тем предстоит держать ответ о попытках подкупа избирателей и фальсификаций на предстоящих президентских выборах.
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