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Порошенко назвал реальной угрозу «агрессии» со стороны России 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о реальности угрозы «полномасштабной агрессии» со стороны России, сообщает Интерфакс-Украина.
«Угроза полномасштабной войны — это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории… Крыма», — сказал Порошенко, выступая на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ в Киеве.
По его словам, Россия «никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей на Украине вооружённым путём».
Он также отметил «беспрецедентную милитаризацию черноморского региона».
Ранее Порошенко заявил, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным можно лишь «с позиции силы».
В ходе дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке украинский лидер уже заявлял, что допускает возможность «полномасштабной войны» с Россией. Он рассказал, что, по мнению военных экспертов, «вооружённая группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой».
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Путин , Генассамблея ООН , Интерфакс
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