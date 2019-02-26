Порошенко назвал реальной угрозу «агрессии» со стороны России

«Угроза полномасштабной войны — это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории… Крыма», — сказал Порошенко, выступая на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ в Киеве.

По его словам, Россия «никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей на Украине вооружённым путём».

Он также отметил «беспрецедентную милитаризацию черноморского региона».

Ранее Порошенко заявил, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным можно лишь «с позиции силы».