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Лидеры США и КНДР начали переговоры в расширенном составе 

РИА Новости + ещё 30 2 часа назад
Фото: Reuters
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына тет-а-тет завершилась, начались переговоры в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча в формате один на один продлилась около 40 минут.
Перед этим Трамп и Ким Чен Ын вышли во внутренний дворик отеля Sofitel Legend Metropole, где проходят переговоры, и побеседовали с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД КНДР Ли Ён Хо.
В Ханое проходит второй день саммита США-КНДР. Ранее в среду Трамп и Ким Чен Ын также проводили переговоры в формате тет-а-тет, после чего состоялся рабочий ужин.
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В мире , Азия , Другое , США , Чен Ким , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости
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