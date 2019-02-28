Лидеры США и КНДР начали переговоры в расширенном составе

Встреча в формате один на один продлилась около 40 минут.

Перед этим Трамп и Ким Чен Ын вышли во внутренний дворик отеля Sofitel Legend Metropole, где проходят переговоры, и побеседовали с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

В Ханое проходит второй день саммита США-КНДР. Ранее в среду Трамп и Ким Чен Ын также проводили переговоры в формате тет-а-тет, после чего состоялся рабочий ужин.