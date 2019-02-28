Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына тет-а-тет завершилась, начались переговоры в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча в формате один на один продлилась около 40 минут.
Перед этим Трамп и Ким Чен Ын вышли во внутренний дворик отеля Sofitel Legend Metropole, где проходят переговоры, и побеседовали с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД КНДР Ли Ён Хо.
В Ханое проходит второй день саммита США-КНДР. Ранее в среду Трамп и Ким Чен Ын также проводили переговоры в формате тет-а-тет, после чего состоялся рабочий ужин.